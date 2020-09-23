شركة آبل تفاجئ العالم بهاتف خرافي

الأربعاء، 23-09-2020
06:08 م
أحمد سالم
من المتوقع أن تصل سلسلة هواتف iPhone 12، من آبل في شهر أكتوبر القادم، والتي ستضم ثلاثة إصدارات جديدة هي iPhone 12 Pro Max وiPhone 12 Pro وiPhone 12، ووفقا لأحدث التسريبات سينضم هاتف
جديد إلى هذه التشكيلة ولكن سيكون أصغر حجما.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف أحد المسربين على موقع تويتر، أن هاتف
آيفون الجديد الذي يدعى iPhone 12 mini، سيكون هو النموذج الأصغر في سلسلة آيفون 12 المرتقبة، حيث سيأتي بشاشة قياس 5.4 بوصة، ولكن سيتشارك في نفس مواصفات الإصدارت الثلاثة الأكبر في نفس التشكيلة.