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شرب كوب ماء بعد فنجان القهوة هام لهذا السبب

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 04-09-2020 02:19 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد الأطباء أنه من المهم أن يشرب الشخص كوب من المياه فور تناوله فنجان القهوة الداكنة بهدف تجنب تصبغات القهوة علي الأسنان و سهولة مرورها في الجهاز الهضمي كما أنه يمنع حدوث بعض المشاكل التي تسببها القهوة .
و أعلنت استشارية التغذية الدكتورة فايزة البيشي أن تناول الماء ضروري بعد شرب القهوة الداكنة لأنه يزيل التصبغات التي تكسب الأسنان اللون الأصفر و الأفضل المضمضة إذا كان الشخص في منزله حيث أن القهوة الداكنة تتميز بعناصر كيميائية لها تأثير في التفاعل نع اللون الأبيض .
و أضافت الاستشارية في تصريحات إعلامية أن شرب المياه بعد القهوة يمنع تشكل الحصى التي تحتوي عليها القهوة وهي أملاح " الأوكزالات " فالمياه تساعد في تقليل أضرارها لافتة إلي أنه يجب الاكتفاء بتناول فنجان واحد يوميا من القهوة لأن أكثر من فنجان يؤدي إلي الأرق والقلق والصداع و اضطراب المعدة وتكرار الحاجة للتبول و سرعة نبض القلب .

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