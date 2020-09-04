شرب كوب ماء بعد فنجان القهوة هام لهذا السبب

الجمعة، 04-09-2020
02:19 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الأطباء أنه من
المهم أن يشرب الشخص كوب من المياه فور تناوله فنجان القهوة
الداكنة بهدف تجنب
تصبغات القهوة
علي الأسنان
و سهولة مرورها في الجهاز الهضمي كما أنه يمنع حدوث بعض
المشاكل التي تسببها القهوة
.
و أعلنت استشارية
التغذية الدكتورة فايزة البيشي أن تناول الماء ضروري بعد شرب القهوة
الداكنة لأنه
يزيل التصبغات
التي تكسب الأسنان
اللون الأصفر و الأفضل المضمضة إذا كان الشخص في
منزله حيث أن القهوة
الداكنة تتميز بعناصر كيميائية لها تأثير في التفاعل نع اللون
الأبيض .
و أضافت الاستشارية
في تصريحات إعلامية أن شرب المياه بعد القهوة
يمنع تشكل الحصى التي تحتوي عليها
القهوة
وهي أملاح " الأوكزالات " فالمياه تساعد في تقليل أضرارها لافتة
إلي أنه يجب الاكتفاء بتناول فنجان واحد يوميا من القهوة
لأن أكثر من فنجان يؤدي
إلي الأرق والقلق والصداع و اضطراب المعدة وتكرار الحاجة للتبول و سرعة نبض القلب
.