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شتائم خارجة بين أحمد فهمي و شيكابالا .. وحازم إمام و مرتضى يتدخلان

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شتائم خارجة بين أحمد فهمي و شيكابالا .. وحازم إمام و مرتضى يتدخلان
 
السبت، 10-10-2020 07:56 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر صحفية عن حدوث مشادة قوية بين الفنان أحمد فهمي ، و لاعب الزمالك شيكابالا بحفل زفاف لشخصية رياضية .

وقالت المصادر إن فهمي حضر إلى الزفاف لكن قابله سيف العماري - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق - واخبره أن شيكابالا متواجد بالحفل ، مؤكدًا أنه قادر على الصلح بينهما بسبب غضب فهمي من تصرفات شيكابالا ضد جماهير الأهلي في مباراة السوبر الأخيرة ، وغضب شيكابالا من تصريحات فهمي كمشجع أهلاوي.

وتفاجأ فهمي أن شيكابالا يسلم عليه بفتور لكنه تجاوز الأمر قائلا: على فكرة أنت شتمت ناس تخصني يا شيكا في إشارة إلى جمهور الأهلي ، ليتفاجأ بشيكابالا يوجه لجمهور الأهلي شتائم خارجة ، فما كان من فهمي سوى أن رد على شتائم شيكا دون أن يوجه إساءة لنادي الزمالك وجمهوره.

وتدخل حازم إمام و أمير مرتضى منصور لفض الاشتباك بين الطرفين حيث اصطحب حازم إمام الفنان أحمد فهمي وحاول تهدئته.
 

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