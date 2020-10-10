شتائم خارجة بين أحمد فهمي و شيكابالا .. وحازم إمام و مرتضى يتدخلان

السبت، 10-10-2020
07:56 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر صحفية عن حدوث مشادة قوية بين الفنان أحمد فهمي ، و لاعب الزمالك شيكابالا
بحفل زفاف لشخصية رياضية .
وقالت المصادر إن فهمي حضر إلى الزفاف لكن قابله سيف العماري - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق - واخبره أن شيكابالا
متواجد بالحفل ، مؤكدًا أنه قادر على الصلح بينهما بسبب غضب فهمي من تصرفات شيكابالا
ضد جماهير الأهلي في مباراة السوبر الأخيرة ، وغضب شيكابالا
من تصريحات فهمي كمشجع أهلاوي.
وتفاجأ فهمي أن شيكابالا
يسلم عليه بفتور لكنه تجاوز الأمر قائلا: على فكرة أنت شتمت ناس تخصني يا شيكا في إشارة إلى جمهور الأهلي ، ليتفاجأ بشيكابالا
يوجه لجمهور الأهلي شتائم خارجة ، فما كان من فهمي سوى أن رد على شتائم شيكا دون أن يوجه إساءة لنادي الزمالك وجمهوره.
وتدخل حازم إمام و أمير مرتضى منصور لفض الاشتباك بين الطرفين حيث اصطحب حازم إمام الفنان أحمد فهمي وحاول تهدئته.