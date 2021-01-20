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شبانة يعلن عن شروط الاشتراك في مسابقة " مذيع 99 إف إم "

أحمد شبانة
أحمد شبانة
 
الأربعاء، 20-01-2021 01:53 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المذيع أحمد شبانة مدير إذاعة fm 99عن شروط الاشتراك في مسابقة  مذيع المحطة والتي سيتمكن الفائز بها من الاشتراك في المحطة وتقديم موسم إذاعي خاص به .
و أضاف في تصريحات خاصة لـ" المصريون " ،  أن من أهم شروط المسابقة أن يكون المتسابق من الفئة العمرية 18 إلي 35 سنة ،  و لم يسبق له العمل أو التدريب في إي إذاعة .
ولفت شبانة إلي أن الاشتراك  يتم من خلال  سحب استمارة الانضمام من مقر الراديو في الفترة من 20 إلي 25 يناير .
شاهد الفيديو وتعرف علي مزيد من التفاصيل :
https://fb.watch/37Q5HdklZA/
 

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