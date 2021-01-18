" شبانة " يبتكر شكل جديد للبرامج الإذاعية المصرية

الإثنين، 18-01-2021
02:19 م
متابعات- أمينة عبد العال
ابتكر المذيع أحمد شبانة
مدير راديو 99 إف إم ، شكل جديد
للبرامج الإذاعية ، من خلال البث الإذاعي علي شبكة الإنترنت .
و قال في تصريحات خاصة لـ" المصريون :" الكثير
مننا بيحبوا متابعة الراديو لسهولة الاستماع من أي مكان بالهواتف المحمولة والتطبيقات
الخاصة بالإذاعات ،
وبالتالي فالمستمع غير مضطر للتواجد بجانب مذياع أو في مكان
له إرسال قوي لاستقبال الموجات ، لافتا
إلي أن الأمر بات في غاية السهولة من خلال الإنترنت الآن ، ومن هذا المنطلق قررت أن أضيف طابع مختلف للمحتوي المذاع علي الراديو ليواكب
العصر الحالي".
و أضاف شبانة
:" كان من أول اهتماماتي تغيير شكل البرامج التي
اعتدنا عليها قديما لأنها أصبحت غير مناسبة للكثير الآن وخصوصا من جيل الشباب الذي يرغب
في المحتوي السريع المختصر ، مشيرا إلي أنه بجانب البرامج الاجتماعية المباشرة التي يفضلها الجمهور الذي يحب المشاركة
والتواصل ، دشن مجموعة كبيرة من البرامج الإذاعية المتخصصة في العديد من المجالات رياضة
- ابراج - تغذية صحية - فن - تنمية بشرية - موسيقى - تفسير أحلام - ديكور - سيارات
- طب - قانون - علاقات أسرية - وغيرها من البرامج التي تهتم برغبات كل الفئات ، وقد
طبع شبانة
هذه البرامج بطابع البود كاست القصير عند طريق أن تكون خمس دقائق مده الحلقة فقط وتقدم خلاصة المعلومات
في هذه الوقت .
و أكد أن الجمهور
لا يستمع دائما للمحتوي الطويل و لأننا نريد الوصول لأعلي عدد من المستمعين في مصر وخارجها لذلك
نقدم لهم محتوي شيق وغير ممل ، وهذا النوع من البرامج سريع الانتشار ويحقق نسب استماع
ومتابعة كبيرة .