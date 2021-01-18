الإثنين 18 يناير 2021
توقيت مصر 14:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة أمام غزل المحلة

رسميا.. استبعاد الحكمين محمد سلامة وعمرو الشناوى من إدارة مباريات الأهلى

حلوى على شكل أعضاء تناسلية.. فضيحة داخل نادٍ شهير (صور)

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة

شوبير يهاجم «موسيماني» بسبب ما فعله مع وليد سليمان

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة عن زيادة الأجور

المالية تتلقي اقتراحات مشروع قانون الإجراءات الضريبية 4 فبراير

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

تعرف على عدد الأيام التي يمكن أن ينقل فيها مصاب كورونا العدوى لغيره

رئيس الوزراء يدلي ببيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب

ADS
 

" شبانة " يبتكر شكل جديد للبرامج الإذاعية المصرية

أحمد شبانة
أحمد شبانة
 
الإثنين، 18-01-2021 02:19 م متابعات- أمينة عبد العال
ابتكر المذيع أحمد شبانة مدير راديو 99 إف إم ، شكل جديد للبرامج الإذاعية ، من خلال البث الإذاعي علي شبكة الإنترنت .
و قال في تصريحات خاصة لـ" المصريون :" الكثير مننا بيحبوا متابعة الراديو لسهولة الاستماع من أي مكان بالهواتف المحمولة والتطبيقات الخاصة بالإذاعات ،
وبالتالي فالمستمع غير مضطر للتواجد بجانب مذياع أو في مكان له إرسال قوي لاستقبال الموجات ،  لافتا إلي أن الأمر بات في غاية السهولة من خلال الإنترنت الآن ، ومن هذا المنطلق قررت  أن أضيف طابع مختلف للمحتوي المذاع علي الراديو ليواكب العصر الحالي".
و أضاف شبانة :"  كان من أول اهتماماتي تغيير شكل البرامج التي اعتدنا عليها  قديما لأنها أصبحت غير مناسبة  للكثير الآن وخصوصا من جيل الشباب الذي يرغب في المحتوي السريع المختصر ، مشيرا إلي  أنه بجانب البرامج الاجتماعية المباشرة التي يفضلها الجمهور الذي يحب المشاركة والتواصل ، دشن مجموعة كبيرة من البرامج الإذاعية المتخصصة في العديد من المجالات رياضة - ابراج - تغذية صحية - فن - تنمية بشرية - موسيقى - تفسير أحلام - ديكور - سيارات - طب - قانون - علاقات أسرية - وغيرها من البرامج التي تهتم برغبات كل الفئات ، وقد طبع شبانة هذه البرامج بطابع البود كاست القصير عند طريق أن تكون  خمس دقائق مده الحلقة فقط وتقدم خلاصة المعلومات في هذه الوقت .
و أكد  أن الجمهور لا يستمع دائما للمحتوي الطويل و لأننا نريد  الوصول لأعلي عدد من المستمعين في مصر وخارجها لذلك نقدم لهم محتوي شيق وغير ممل ، وهذا النوع من البرامج سريع الانتشار ويحقق نسب استماع ومتابعة كبيرة  .
 

إقرأ ايضا

عمرو دياب

دينا الشربيني بعد الانفصال عن الهضبة: لو كل شخص ظهر على حقيقته مكنش حصل كل دا

مينا مسعود و ويل سميث

شاهد.. مينا مسعود يزور الأهرام ويدعو العالم لزيارة مصر

سمير صبري

سمير صبري يفجر مفاجأة جديدة عن مقتل سعاد حسني: قدمت حل اللغز لكن الناس لم تنتبه