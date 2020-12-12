شاهد/ يفاجئ زوجته بسر صادم أخفاه عنها 6 سنوات على الهواء
الزوجان
السبت، 12-12-202011:50 صالمصريون
فاجأ رجل جزائري يدعى "محمد" زوجةه خلال استضافتهما
في برنامج " لي فات مات"، على قناة "الشرق" الجزائرية، بسر
صادم أخفاه عنها منذ 6 سنوات.
وظهر الزوج وهو يوجه أولا الشكر لزوجةه لتحملها له الفترة الماضية
ثم بدأ يتحدث عن معاناته وحين أخبرها بمرضه بالسرطان انهمرت دموع زوجةه ولم تتمالك
نفسها من الصدمة.
وطالب محمد من زوجةه المنهارة بأن تسامحه على ما أخفاه عليها طيلة
هذه الفترة، مبررا ذلك بأنه لم يريد أن يثقل عليها ويزيد همومها بهم جديد.
وتفاعل المتواجدون في الاستوديو مع ما قاله “محمد” وشوهد عدد مهم
يبكي متأثرا بالقصة المثيرة التي رواها الزوج على شريكة حياته لأول مرة.