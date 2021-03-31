شاهد.. هند القحطاني تظهر بـ«نيولوك» جديد بعد وفاة والدها
هند القحطاني
الأربعاء، 31-03-202109:35 صالمصريون
ظهرت مشهورة "سناب شات" السعودية هند القحطاني- التي تقيم في
الخارج-، في مقطع فيديو جديد، تسوق لمنتج إعلامي تضمن باقة للشعر الجاف من
الشامبوهات وكريم للشعر لترطيبه وتطويله خلال شهر.
وقالت “القحطاني”، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في “سناب”:”للي
يعانون من بطء نمو الشعر، ينمو الشعر بالشهر إلى 4.5 سم”، حيث يعتبر أول ظهور
للقحطاني بعد وفاة والدها.
وظهرت “القحطاني” في الفيديو، بدون كحل كالمعتاد، حيث بدت بملامح مختلفة، وذلك
بعد أيام من إعلان وفاة والدها الشيخ عبد الهادي
القحطاني.