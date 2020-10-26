شاهد.. هاني شاكر يقلد حسن شاكوش ويسخر منه

أوضح الفنان هاني شاكر، أن اعتراضه على أغاني
المهرجانات ليس بسبب نوعية هذه الأغاني، ولكن بسبب الكلمات التي تحتويها في كثير
من الأوقات، والتي تحوي ألفاظ ومصطلحات غير لائقة.
وطالب "شاكر"ب أن يكون هناك رقابة وسيطرة على
كلام بعض أغنيات المهرجانات، أملاً أن تكون هذه الأصوات الشابة الصاعدة تحت جناح نقابة
الفنانين.
وخلال حلوله ضيفاً على برنامج "السيرة"، الذي تقدّمه
الإعلامية وفاء الكيلاني، اعترض شاكر على عبارة "هشرب خمور وحشيش" في أغنية
"بنت الجيران"، قاصداً بذلك الفنانين حسن شاكوش وعمر كمال.
ولكن شاكر أعرب عن حسن نيته من خلال تأديته أغنية "بنت
الجيران" على الهواء، كما قلّد حسن شاكوش في ختام الأغنية بطريقة ساخرة، الأمر
الذي أثار تفاعلاً كبيراً ودفع الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تداول مقطع
فيديو من الحلقة وهو يقلّد شاكوش.