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شاهد.. نجل خالد صالح يعقد قرانه على هنادي مهنى

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هنادي مهنى وأحمد خالد صالح
 
الثلاثاء، 06-10-2020 08:50 م محمد فضل

عقد الفنان أحمد خالد صالح، عقد قرانه على الفنانة هنادى مهنى، بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين، حيث قرر الثنائى مفاجأة الجميع، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى الذى حضر لتقديم التهنئة وعمل مفاجأة لهما.
وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا قبل اعلان خطبتهما مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى


 

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