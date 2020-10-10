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شاهد.. معركة قوية بين صيادين وثعبان ضخم

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الصياد والثعبان
 
السبت، 10-10-2020 04:33 م محمد فضل

أمسك صيادان بثعبان بورمي يبلغ طوله 5.71 مترا في فلوريدا، وهو طول قياسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بلغ وزن الثعبان الذي يعد من أضخم أجناس الأفاعي في العالم، 47 كيلوغراما، وفقا لهيئة حماية الثروة السمكية والحياة البرية في فلوريدا ، وذلك بعد معركة عنيفة.
وتم اصطياد الثعبان على بعد 60 كيلومترا من ميامي، على يد الصيادين راين أوسبورن وكيفن بافليديس اللذين التقطا صورة تظهرهما إلى جانب الصيد الثمين ، بحسب صور نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية .
ويصنف الثعبان البورمي في فلوريدا ضمن قائمة الأجناس الغازية، حيث استقدم من جنوب شرق آسيا في نهاية القرن الماضي.
ووجدت الأفاعي نظاما بيئيا مثاليا لتكاثرها في منطقة إيفرغليدز الرطبة الشاسعة والتي تضم متنزها وطنيا مع محميات طبيعية.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:



 

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