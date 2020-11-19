شاهد.. مريم حسين ترقص بروب الاستحمام في أحد الفنادق
مريم حسين
الخميس، 19-11-202008:57 ممحمد فضل - متابعات
تداول مغردون على
مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق أداء الفنانة المغربية المقيمة في
الإمارات، مريم حسين، وهي تؤدي وصلة رقص بروب الاستحمام، على شرفة منزل في لبنان.
وأظهر الفيديو أن مريم حسين كانت ترتدي روب استحمام أبيض
وتقف على شرفة منزل مطلة على جبال لبنان، وترقص على أنغام إحدى الأغنيات.
جدير بالذكر أن مريم حسين كان ترتدي ملابس أسفل روب الاستحمام
-بحسب ما لاحظ مغردين- إلا أنها حاولت إخفاء ذلك بهدف الإثارة في المقطع المنتشر.