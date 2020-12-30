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شاهد.. لن تتخيل شكل الشيخ حسن صالح في فيديو قديم أثناء تلاوته القرآن

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شاهد.. لن تتخيل شكل الشيخ حسن صالح في فيديو قديم أثناء تلاوته القرآن
 
الأربعاء، 30-12-2020 09:24 م الطيب حسين
انتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية على "فيس بوك" للقارئ الشيخ حسن صالح وهو يتلو القرآن في إحدى المناسبات.

وبدا الشيخ حسن صالح صغيرًا في السن خلال مقطع الفيديو الذي أرخح البعض بعام 2001.

وكتب ناشر الفيديو: "معلم من يومه
سبحان الله نفس الأداء والقفلات اللهم بارك
ربنا يزيدك يا شيخنا ويرفع قدرك".

ويحظى الشيخ حسن صالح بمتابعة واسعة نظرًا لصوته المتميز الذي يلقى إعجابًا وقبولًا لدى الكثيرين خاصة الشباب.

واشتهر الشيخ حسن صالح بإمامة المصلين في صلاة التراويح والقيام خلال شهر رمضان بأحد مساجد الولايات المتحدة، فضلًا عن حسابه على "فيس بوك" الذي يضج بآلاف المتابعين.


 

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