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شاهد.. لحظة سرقة هاتف مراسل أرجنتيني على الهواء

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
 
الإثنين، 26-10-2020 02:30 م إيمان هاني
عرض برنامج "منصات"، المذاع عبر فضائية سكاي نيوز عربية، مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد لحظة سرقة هاتف مراسل قناة محلية أرجنتيني خلال إجراء تقرير في إحدى المناطق المشتهرة بزيادة معدلات الجريمة.
والمراسل "دييجو دي ماركو" هو صحفي ميداني يعمل لدى القناة التاسعة في الأرجنتين، ويغطي الكثير من القصص السياسية والمعيشية وأيضاً يبحث عن قصص الجرائم التي تحدث في
الأرجنتين، لكنه أصبح هو نفسه ضحية لجريمة سرقة وعلى الهواء مباشرة .
وقبل ثوانٍ من الظهور ضمن نشرة الأخبار، أتى شخص مجهول من خلف الكاميرا وسرق الهاتف ولاذ بالفرار أمام مشاهدي هذه المحطة المحلية، ليصبح هذا المشهد وهذه النشرة هي الأكثر مشاهدة في الأرجنتين خلال ساعات.

شاهد الفيديو..

 

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