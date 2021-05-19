شاهد كيف أصبحت شيما صابر بعد أيام من ولادتها

الأربعاء، 19-05-2021
11:12 ص
نشرت الإعلامية الرياضية شيما صابر
، صورة لها عبر حسابها
الشخصي بموقع التواصل انستجرام.
وظهرت شيما صابر
، في الصور وهي حامل وبعد ولادة
ها لتكشف
عن خسارتها وزنها بشكل كبير بعد الولادة
.
وكتبت شيما صابر
في الصور قائلة: "حامل في التاسع وبعد
الولادة
بأسبوعين ".
يذكر أن الإعلامية شيما صابر
، رزقت بمولودها الأول من
زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي الذي حرص
علي التواجد إلي جوار زوجته بغرفة العمليات.
ونشرت شيما صابر
، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة
العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت قائلة: الحمدلله
الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا ، الحمد لله على أحلى هدية من
ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى إلى أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه
أنا في أمان.