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شاهد.. كوبرا تهاجم حاوي خلال اصطيادها بإحدى قرى القليوبية

صورة من الفيديو
أفعي
 
الخميس، 22-10-2020 02:04 م إيمان هاني


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمهاجمة كوبرا لحاوي خلال محاولة اصطيادها في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتسببت محاولة إمساك أفعى الكوبرا من قبل الحاوي (المتخصص في اصطياد الأفاعي والثعابين والتعرف على أماكنها) في حالة غضب لها تحول في نفش زعانف رأسها ومحاولة لدغ الحاوي مما دفعه لتلاوة بعض التعاويذ الدينية ومطالبة بسرعة
إحضار مصيدة لوضعها به.
وتعد الكوبرا المصرية رابع أخطر الثعابين في العالم، وتتميز بدرجة عالية من السمية، وهي ثعبان من جنس الكوبرات الموجودة في أفريقيا.
شاهد الفيديو..

 

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