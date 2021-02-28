شاهد.. فيفي عبده تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة مثيرة في الصحراء

الأحد، 28-02-2021
10:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة فيفي
عبده ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نشرتها علي موقع تبادل الصور
والفيديوهات " إنستجرام " .
وتظهر فيفي
في الصورة
بإطلالة جريئة مثيرة ، وعلق البعض علي الصورة بتعليقات غاضبة ومنها " الفستان
قصير أوي يا فنانة .. إيه ده يا فيفي
.. لو كان طويل شوية كان هيحصل إيه يعني
" .
جدير بالذكر أن فيفي
نشرت فيفي
عبده فيديو ترد فيها علي شائعات دخولها الإنعاش
وارتدائها الحجاب قائلة
فيه :" مساء
الفل من مصر أم الدنيا عايزه اقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات
حاجة انعاش وحاجة حجاب الا اذا اراد ربنا. اسمعو الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب
والتيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر
ما عندي في الإنجليزي".
شاهد الصورة..