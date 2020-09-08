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شاهد.. فنانة شهيرة تخطف الأنظار بـ«البكيني» على الشاطئ

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شاكيرا
 
الثلاثاء، 08-09-2020 03:57 م محمد فضل

خطفت النجمة العالمية اللبنانية الأصل شاكيرا، الأنظار بعد نشر صورة جديدة لها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بـ"بكيني" باللون البنفسجي.
شاكيرا البالغة من العمر 43 عاماً ذكرت أن البيكيني الذي ارتدته هو من تصميمها وقد نفّذ التصميم صديقها بيغو.
كما كتبت شاكيرا انها لطالما أرادت أن يكون لها بيكيني خاص بها من تصميمها.
وتقضي شاكيرا عطلة ممتعة على الشاطئ برفقة حبيبها لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه في المالديف وكانت قد تشاركت مع جمهورها العديد من الصور من هناك واستعرضت أيضاً مهاراتها في ركوب الأمواج.

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