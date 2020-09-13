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شاهد.. عاصفة رملية تضرب العاصمة التركية
صورة من الفيديو
الأحد، 13-09-2020
02:17 م
إيمان هاني
عرضت قناة "
روسيا اليوم
" مقطع فيديو يوثق العاصفة الرملية القوية التي ضربت العاصمة التركية أنقرة.
ويظهر الفيديو
عاصفة رملية
قوية تضرب بعض مناطق في العاصمة التركية، حيث حجبت الرؤية على مدى مئات الأمتار، وتسببت في إصابة 6 أشخاص على الأقل.
شاهد الفيديو..
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تركيا
روسيا اليوم
عاصفة رملية
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