الإثنين، 28-06-2021
09:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية صور نادرة للأميرة فائقة الابنة الثالثة للمك
فؤاد الأول مع زوجها فؤاد صادق.
وتظهر الأمير في الصور إلي جوار زوجها و الدكتور نور الدين طراف أول رئيس
وزراء مدني بعد إلغاء الملكية
و زوجته الدكتورة أنيسة الحفني .
يذكر أن الأميرة فائقة تعرفت علي زوجها عام 1944 في الإسكندرية حيث كان
ضابط في تشريفات القصر ، ولم يوافق الملكة فؤاد و الملكة نازلي
في البداية علي زواجهم
في البداية وأصدر قرار بنقله من التشريفات إلي الخارجية وعمل
سكرتيرا ثالثا للسفارة المصرية في مدريد بإسبانيا ثم سافر للعمل في السفارة المصرية
في الصين ومنها إلى وارسو في بولندا.
وفي 1950م سافرت الأميرة فائقة إلى سان فرانسيسكو مع والدتها
الملكة نازلي
، فسافر فؤاد أحمد صادق إليها بعدما أبلغته الأميرة فائقة بموافقة الملكة
نازلي على الزواج، وتم الزواج بينهما في 5 أبريل 1950 وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية
بواسطة إمام مسجد بكاليفورنيا.
شاهد الصور..