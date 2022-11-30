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شاهد.. حسناوات إيران اللاتي لفتن الأنظار في كأس العالم بقطر

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حسناء إيرانية
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الأربعاء، 30-11-2022 09:16 ص

لفت عدد من الفتيات الحسناوات الإيرانيات انظار الجميع خلال مباراة منتخبهم مع نظيره الأمريكي أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الأخير 1-0.
كما لفتت مشجعة إيرانية حسناء الأنظار في مدرجات ملعب الثمامة بالدوحة بعد ظهورها بدون حجاب وبملابس مكشوفة كاسرة القيود التي فرضتها حكومة النظام الإيراني على الفتيات.

وظهرت الفتاة بإطلالة مثيرة وكأنها تتحدى نظام حكومتها القاهر بابتسامتها حيث ارتدت فستاناً أخضر يكشف كتفها الأيسر مع فتحة دائرية في جانبها الأيمن وكانت تضع العلم الإيراني على جبهتها.

وانتشرت الصورة على نطاق واسع حيث علق المتابعون بأن الفتيات يتعمدن تحدي قيود نظام الحكومة الذي يفرض الحجاب الإجباري عليهن، وذلك بعد مقتل الفتاة مهسا أميني على يد عناصر الأمن الإيراني.




 

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