شاهد .. تكريم الفنان أحمد حلمي

الثلاثاء، 22-09-2020
12:09 م
متابعات- أمينة عبد العال
كرم المخرج المسرحي خالد جلال الفنان أحمد حلمي
في مركز الإبداع الفني في
دار الأوبرا المصرية، وأهداه شهادة تقدير موقعة من كل أبطال عرض " سينما
مصر" وتحمل عنوان " إلي من عاش ليبقي " للفنان أحمد حلمي
عقب
مشاهدته عرض المسرحية.
وأعرب حلمي عن إعجابه بأدائهم المميز في العرض قائلا: "هذا العمل يدل
أولا على الجهد الكبير للمخرج خالد جلال في اختيار وتدريب كوكبة من الشباب الموهوبين،
سنراهم نجوما في المستقبل القريب".
جدير بالذكر أن "سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من أستوديو
المواهب في مسرح مركز الإبداع الفني ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد
علامات في تاريخ السينما المصرية .