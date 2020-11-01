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شاهد.. تقييم إطلالات "يسرا" خلال فعاليات مهرجان الجونة

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الأستايلست عبير الأنصاري في تقيمها لإطلالات يسرا
 
الأحد، 01-11-2020 03:42 م المصريون

كشفت الأستايلست وخبيرة المظهر عبير الأنصاري عن تقييمها لإطلالات الفنانة يسرا خلال ليالي مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة.
وقالت: بالنسبة للمظهر العام كانت يسرا مواكبة للموضة جدا في اختيارها، فقد أختارت (المنقط، و اللون البينك الناري، والاكتاف العريضه، و الكشاكش).
وأكدت الأنصاري إن فستان الإفتتاح الذي ارتدته يسرا كان مناسب لعمرها جدا و انيق الطله و الشعر و المكياج و الاكسسوارات كانت رائعة، لكن العيب الوحيد كان اضافتها للبطانه في الموقع الذي يرتكز عليه تصميم الفستان مع وجود حليه الفستان التي كانت من المفروض ان تكون focus point ، مما لغي التاثير و جعل الجمهور يظنوا انها تعلق الموبايل في سلسله حول العنق.
أما بالنسبة للوك الثاني اثناء حضورها للافلام وكان مظهرها لائق جدا ولكن كان  يمكنها الاهتمام بالشعر اكثر و رفعه في  Pony tailلابراز  جمال وجهها، لافتة انه  لم يعجبها ستايل البنطلون فإذا كانت اخترته استرتش مع وجود الكيب الطويل و اضافه حزام طويل كان هذا سيجعل من الطله تناسق و جمال اكثر .
أما بالنسبة للوك الذي ارتدت( منقط ) ستايل الشعر و الميك اب كان رائع على نجمتنا الجميله وأضاف لها طله رائعة وحيوية و لون البلوزه مناسب لكن وجود الكشكش مع انه موضه اعطي لها حجم كبير من القسم العلوي و لكن نعومه اللوك العامه كانت مناسبه لانها  ليست في حفل الافتتاح او الختام.
وتابعت الأنصاري تقييمها لإطلالة الفنانة يسرا وقالت إن إطلالاتها في الحفلات الكاجول العاديه كانت جميله و اختيار اللون مناسب وستايل الشعر مناسب ايضا مع المكياج و لكن الحلق لم يكن مناسب ولا البنطلون ولو انه موضه لكنه اضاف و زن و عرض منطقه البطن من وجود الكسر في هذا الستايل.
وهناك ستايل جميل و فخم ارتدته يسرا في رابع يوم للمهرجان وهو  موديل القفطان كان مريح و اعتمدته النجمه في اكتر من يوم في المهرجان حتى لو اكسبها بعض الوزن لكن كان  أنيق وطله فخمه شابو للاختيار.
وأخيراً فستان الختام اعجبني جدا كان مناسبها لونا و ستايلا  اظهر مناطق الجمال في قامتها مع الميك اب الجميل المناسب مع الاكسسوارات احب ان اراها دائما في ملابس تليق بها لانها جميله قلبا و قالباً.
واعلنت الاستايلست عبير الانصاري إن تقيمها لنجمه لمهرجان الجونه الفنانة يسرا في دورته الرابعة كان ٨ من ١٠ درجات بالنسبة لمجموع الاطلالات بالكامل.
 

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