الأحد، 01-11-2020
03:42 م
المصريون
كشفت
الأستايلست وخبيرة المظهر عبير الأنصاري عن تقييمها لإطلالات الفنانة يسرا
خلال
ليالي مهرجان الجونة
السينمائي الدولي في دورته الرابعة.
وقالت:
بالنسبة للمظهر العام كانت يسرا
مواكبة للموضة جدا في اختيارها، فقد أختارت (المنقط،
و اللون البينك الناري، والاكتاف العريضه، و الكشاكش).
وأكدت
الأنصاري إن فستان الإفتتاح الذي ارتدته يسرا
كان مناسب لعمرها جدا و انيق الطله و
الشعر و المكياج و الاكسسوارات كانت رائعة، لكن العيب الوحيد كان اضافتها للبطانه
في الموقع الذي يرتكز عليه تصميم الفستان مع وجود حليه الفستان التي كانت من
المفروض ان تكون focus
point ، مما لغي التاثير و جعل الجمهور يظنوا انها تعلق الموبايل في سلسله حول
العنق.
أما
بالنسبة للوك الثاني اثناء حضورها للافلام وكان مظهرها لائق جدا ولكن كان يمكنها الاهتمام بالشعر اكثر و رفعه في Pony tailلابراز جمال وجهها،
لافتة انه لم يعجبها ستايل البنطلون فإذا
كانت اخترته استرتش مع وجود الكيب الطويل و اضافه حزام طويل كان هذا سيجعل من
الطله تناسق و جمال اكثر .
أما
بالنسبة للوك الذي ارتدت( منقط ) ستايل الشعر و الميك اب كان رائع على نجمتنا
الجميله وأضاف لها طله رائعة
وحيوية و
لون البلوزه مناسب لكن وجود الكشكش مع انه موضه اعطي لها حجم كبير من القسم العلوي
و لكن نعومه اللوك العامه كانت مناسبه لانها ليست في حفل الافتتاح او الختام.
وتابعت
الأنصاري تقييمها لإطلالة الفنانة يسرا
وقالت إن إطلالاتها في الحفلات الكاجول
العاديه كانت جميله و اختيار اللون مناسب وستايل الشعر مناسب ايضا مع المكياج و
لكن الحلق لم يكن مناسب ولا البنطلون ولو انه موضه لكنه اضاف و زن و عرض منطقه
البطن من وجود الكسر في هذا الستايل.
وهناك
ستايل جميل و فخم ارتدته يسرا
في رابع يوم للمهرجان وهو موديل القفطان كان مريح و اعتمدته النجمه في
اكتر من يوم في المهرجان حتى لو اكسبها بعض الوزن لكن كان أنيق وطله فخمه شابو للاختيار.
وأخيراً
فستان الختام اعجبني جدا كان مناسبها لونا و ستايلا اظهر مناطق الجمال في قامتها مع الميك اب
الجميل المناسب مع الاكسسوارات احب ان اراها دائما في ملابس تليق بها لانها جميله
قلبا و قالباً.
واعلنت
الاستايلست عبير الانصاري
إن تقيمها لنجمه لمهرجان الجونه الفنانة يسرا
في دورته
الرابعة كان ٨ من ١٠ درجات بالنسبة
لمجموع الاطلالات بالكامل.