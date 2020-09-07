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شاهد.. تقرير "إم بي سي" الذي أغضب تركي آل الشيخ وأمير سعودي

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تركي وبن مساعد
 
الإثنين، 07-09-2020 07:19 م محمد فضل
أحدث تقرير نشرته قناة "إم بي سي"، حالة غضب لدى الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
وجاء غضب الأمير السعودي من تقرير فني عرضته قناة MBC 4 ،بخصوص ألبوم المطربة أنغام، مهاجمًا معد التقرير، بسبب تقديم اسم "تركي آل الشيخ" عليه.
وذكر التقرير أن أنغام تعاونت في ألبومها الجديد مع نخبة من أبرز شعراء الخليج أهمهم تركي آل الشيخ والأمير عبدالرحمن بن مساعد بالإضافة للأمير سعود بن عبدالله ، وهو الأمر الذي أغضب الأمير بسبب تأخر ذكر اسمه بعد تركي آل الشيخ.
وكتب الأمير السعودي تعليقًا على التقرير الذي نشره عبر حسابه على "تويتر" :« الإخوة الأعزّاء المسؤولين عن هذا البرنامج في mbc4 : أنزلوا الناس منازلهم ( شعرًا )على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للأسامي لا تصح لاشعرًا ولا سنًّا ».
وأضاف :« ولو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره».
وفي أول رد له على غضب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اعتبر المستشار تركي آل الشيخ، أن التقرير سيئ.
وعلق آل الشيخ على التقرير الذي نشره الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلاً : "تقرير سيء ومعك حق أمير" .

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