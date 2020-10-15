الخميس، 15-10-2020
11:46 م
المصريون ـ متابعات
كشف المطرب عمر كمال
، عن واقعة الاشتباك التي حدثت بينه وبين الفنان باسم سمرة، موضحًا أنه كان يحضر عيد ميلاد يحضر فيه عدد من الفنانين والممثلين وبعض المخرجين.
وأضاف كمال خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما صعد إلى المسرح من أجل الغناء قدم التحية لجميع النجوم، ونظرًا لوجود الفنان باسم سمرة في الصف الخلفي لم يشاهده.
وأكمل: "مشفتهوش وواحد جه قالي وجه التحية للفنان باسم سمرة.. وسعد الصغير قالي وقف المزيكا وقدم له التحية وبالفعل فعلت ذلك".
وأشار عمر كمال
، إلى أنه رغم تقديم التحية للفنان باسم سمرة بعد إيقاف المزيكا، إلا أنه جاء أسفل المسرح وهو غاضب، وتابع: "جه عند المسرح وقال ليا أنزل.. أنا مش عاوز اقلب عليه وشي قدام الناس"، مؤكدا: "أنا زعلان عليه لأنه فنان كبير".