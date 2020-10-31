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شاهد.. تفاجئ زوجها بأغرب هدية في عيد ميلاده

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جانب من الفيديو
 
السبت، 31-10-2020 04:07 م محمد فضل

نشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق أغرب هدية من زوجة لزوجها بمناسبة عيد ميلاده.
وبحسب الفيديو، ظهر طرد هدايا عملاق، وحين فتحه الزوج وجد داخله راقصة ترتدي بدلة رقص زهرية اللون، ومن هول المفاجأة قال الزوج مازحا: "سأدخل معها ثم أعود لكم".
وطالب الزوج بإخراج الراقصة من الطرد، لترد عليه: "سنة حلوة ياجميل"، فقبل يدها وتبادلا القبلات ورقصا معا.
وبررت الزوجة هديتها الغريبة لزوجها، بأنها أكثر شيء يحبه.
وأثار الفيديو جدلا، حيث سخر نشطاء من مسألة علم الزوجة بأن زوجها يحب النساء كثيرا، بينما اعتبر البعض الآخر أن الزوجة تمزح فقط، وأرادت فعل أمر مميز لزوجها.
 

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