شاهد.. تفاجئ زوجها بأغرب هدية في عيد ميلاده

السبت، 31-10-2020
04:07 م
محمد فضل
نشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق
أغرب هدية من زوج
ة لزوج
ها بمناسبة عيد ميلاده.
وبحسب الفيديو، ظهر طرد هدايا عملاق، وحين فتحه الزوج
وجد
داخله راقصة
ترتدي بدلة رقص زهرية اللون، ومن هول المفاجأة قال الزوج
مازحا:
"سأدخل معها ثم أعود لكم".
وطالب الزوج
بإخراج الراقصة
من الطرد، لترد عليه: "سنة
حلوة ياجميل"، فقبل يدها وتبادلا القبلات ورقصا معا.
وبررت الزوج
ة هديتها الغريبة لزوج
ها، بأنها أكثر شيء يحبه.
وأثار الفيديو جدلا، حيث سخر نشطاء من مسألة علم الزوج
ة بأن
زوج
ها يحب النساء كثيرا، بينما اعتبر البعض الآخر أن الزوج
ة تمزح فقط، وأرادت فعل أمر
مميز لزوج
ها.