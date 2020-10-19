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شاهد .. تسريب آخر فيديو للفنان محمود ياسين قبل وفاته .. ومفاجأة تظهر فيه

محمود ياسين
شاهد .. تسريب آخر فيديو للفنان محمود ياسين قبل وفاته .. ومفاجأة تظهر فيه
 
الإثنين، 19-10-2020 06:22 ص أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو للراحل محمود ياسين نُشر قبل وفاته بفترة .

وكانت المفاجأة أن محمود ياسين ظهر في الفيديو بوعي كامل وهو ما يعتبر ردا علنيا حول شائعات إصابته بالزهايمر قبل وفاته.

وقال ياسين في الفيديو: أنا طبعا يسعدني إني أعرف إن الناس مشغولة بيا، وبتفكر فيا وبتتمنى لي الصحة والسعادة، مفيش أجمل من كده؛ لأن الفنان يعيش وعمره يطول بالأماني الطيبة والأمنيات الحلوة إللى جايه من قلب الناس إللى بتحبه وبتقدره، شكرا للناس الطيبين.
 

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