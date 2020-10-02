الجمعة 02 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صحف تونس.. "ساسى" في ورطة

سار.. ألمانيا تسجيل أول لقاح لكورونا

بعد وضعه في الحجر الصحي.. طبيبة تؤكد : وضع ترامب الصحي مقلق

هذه الأطعمة تقتل المناعة .. ابتعد عنها

أول رسالة من "موسيماني" لجماهير الأهلي

شاهد.. الإله نفرتم أحد القطع الأثرية التي اكتشفت مع التوابيت الخشبية المغلقة بسقارة

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي

وزير الإسكان يعلق علي قرار العاهل السعودي بخصوص الضريبة الجديد

تصريح مفاجئ لرئيس فرنسا عن الإسلام

دب يتجول في قرية ويهاجم المواطنين

شاهد.. الإله نفرتم أحد القطع الأثرية التي اكتشفت مع التوابيت الخشبية المغلقة بسقارة

سقارة
سقارة
 
الجمعة، 02-10-2020 12:48 م متابعات- أمينة عبد العال


كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تمثال من البرونز للإله نفرتوم بجانب التوابيت الخشبية المغلقة والتي سيتم الإعلان عنها يوم السبت .
وأوضح د. وزيري أن هذا التمثال هو أحد التماثيل التي عثرت عليه البعثة أثناء أعمال الحفر داخل أحد آبار الدفن على عمق ١١ متر بجانب التوابيت وسوف يتم عرضه يوم السبت أثناء الإعلان عن الكشف الأثري الكبير.
صنع هذا التمثال من البرونز المطعم بالأحجار الكريمة العقيق الأحمر والتركواز واللازاوارد، ويصل ارتفاعة إلى 35 سم، كتب على قاعدته اسم صاحب التمثال لكاهن يدعي "بادي آمون" من الأسرة 26 .
انتظروا الإعلان عن المزيد من المفاجآت والأسرار يوم الإعلان عن الكشف الأثري.
جدير بالذكر أن أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية أسفرت خلال الأسابيع الماضية الكشف عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما.


 

إقرأ ايضا

ارشيفية

هذه الأطعمة تقتل المناعة .. ابتعد عنها

ارشيفية

دب يتجول في قرية ويهاجم المواطنين

عمرو عبد الجليل

​فنان شهير: لا أخطط لحياتي الفنية ونجاحي منحه من الله

أخبار متعلقة

أول فوج سياحي من فرنسا

سقارة تستقبل أول فوج سياحي من فرنسا