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لمدة 66 يوم

شاهد.. آخر غروب للشمس في هذه المدينة

غروب الشمس
غروب الشمس
 
الجمعة، 20-11-2020 12:47 م متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر الظاهرة التي تتعرض لها مدينة أوتكيا جميك بولاية ألاسكا الأمريكية ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل عام في هذا التوقيت حيث تبدأ غيابها السنوي الذي يستمر 66 يوم .
و ظهرت الشمس آخر مرة خلال هذا العام في أوتكياجفيك ، الأربعاء الماضي ثم غابت تاركة المدينة النائية في " إظلام قطبي " سيعيشه سكانها لأكثر من شهرين .
و أعلنت خدمة الطقس الوطنية في ألاسكا علي " تويتر" قائلة :" في الساعة 1 ونصف مساء بتوقيت ألاسكا الشمس ستغرب و ستعيش أوتكيا جفيك 66 سوم في الظلام القطبي و ستعود الشمس مجددا في 23 يناير عام 2021 .
 

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