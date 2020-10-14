شاهد .. آخر ظهور للفنان محمود ياسين قبل وفاته

الأربعاء، 14-10-2020
09:01 ص
أحمد عادل شعبان
لم يكن الفنان محمود ياسين
الذي غادر دنيانا اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 سنة يظهر إعلاميا بشكل مكثف في سنواته الأخيرة .
وكان آخر ظهور للراحل محمود ياسين
في جنازة زميله الفنان الراحل محمود عبد العزيز قبل سنوات.
و توفي اليوم الفنان محمود ياسين
عن عمر يناهز 79 سنة وذلك بعد رحلة حافلة بالعطاء الفني.
وكتب السيناريست عمرو محمود ياسين
: لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم
إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر.
واضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا .