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شاهد .. آخر ظهور للفنان محمود ياسين قبل وفاته

محمود ياسين
شاهد .. آخر ظهور للفنان محمود ياسين قبل وفاته
 
الأربعاء، 14-10-2020 09:01 ص أحمد عادل شعبان
لم يكن الفنان محمود ياسين الذي غادر دنيانا اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 سنة يظهر إعلاميا بشكل مكثف في سنواته الأخيرة .

وكان آخر ظهور للراحل محمود ياسين في جنازة زميله الفنان الراحل محمود عبد العزيز قبل سنوات.

و توفي اليوم الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 سنة وذلك بعد رحلة حافلة بالعطاء الفني.

وكتب السيناريست عمرو محمود ياسين : لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة  سيتم  إجراء  مراسم  الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر  عقب  الصلاة الظهر.

واضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه  لاحقا  .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا .



 

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