" شاكوش".. بعد عقابه.. "أوسكار ليبيا" يكرمه

السبت، 05-09-2020
01:58 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعرب حسن شاكوش مطرب المهرجانات عن
سعادته بعد تكريمه في مهرجان "أوسكار ليبيا" موجها الشكر لجمهوره .
وكتب علي صفحته الرسمية علي "إنستجرام":
"الحمد لله لكل مجتهد نصيب.. شكرًا لجمهوري العظيم اللي سبب كبير في نجاحي..
ألف شكر وحمد ليك يا رب.. جائزة أوسكار ليبيا في تونس
.. شكرًا لي كل أهل ليبيا علي
التكريم الجميل دا وشكرًا لـ أهل تونس
علي استقبالكم الجميل ".
جدير بالذكر أن نقيب الموسيقيين
هاني شاكر قد أصدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء والمشاركة في الحفلات
في مصر بسبب استخدام حسن شاكوش بعض الألفاظ غير اللائقة في مهرجان "بنت
الجيران".