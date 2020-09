" شاكوش".. بعد عقابه.. "أوسكار ليبيا" يكرمه

View this post on Instagram

الحمدلله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم الي سبب كبير في نجاحي ❤️ الف شكر وحمد ليك يارب جائزة اوسكار ليبيا في تونس 🇹🇳 🇱🇾 شكرا لي كل اهل ليبيا علي التكريم الجميل دا وشكرا لي اهل تونس علي استقبالكم الجميل ❤️