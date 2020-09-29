سوسن بدر ترد على موجة التنمر التي تتعرض لها

الثلاثاء، 29-09-2020
09:31 م
أحمد سالم
قالت الفنانة سوسن بدر
، إن دور "نفرتيتي" لم يكن سهلًا من الناحية النفسية أو العقلية، وهذا الدور أثر على صوتها بصورة كبيرة، لأنها كانت تقوم بتغير نبرة صوتها في شوت واحد.
وتابعت "بدر"، أثناء حوارها مع الإعلاميتين ليلى عز العرب، وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم، الثلاثاء، "بعد ما خلصت الدور ذهبت للدكتور، والطبيب أخبرني بأن هناك ضرورة لإجراء عملية في الأحبال الصوتية، ولكني رفضت، فقام الطبيب بكتابة بعض علاج دواء، وصوتي رجع بنسبة كبيرة".
ولفتت إلى أنها عندما ظهرت بشعرها الأبيض تعرضت للتنمر
وجهًا لوجه، معقبة "في واحدة وقفتني وقالت لي إيه اللي أنت عامله في نفسك ده، أنا بعمل اللي مريحيني".