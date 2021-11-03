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سهير البابلي تكشف رسالة الشيخ الشعراوي لها

Native
الأربعاء، 03-11-2021 08:46 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت الفنانة سهير البابلي عن رسالة الشيخ محمد متولي الشعراوي لها، مؤكدة أن رسالته كان لها تأثير كبير علي حياتها الفنية والشخصية.
وأكدت البابلي أنها كانت عاشقة للشيخ الشعراوي لأنه علامة في الدين، و أنه كان يزن الأمور بعقلانية و لا يعسر الأمور بل ييسرها، مضيفة خلال لقائها في برنامج " صح النوم" المذاع علي قناة " ال تي سي" :" لقيت نفسي بتحجب محدش قالي اتحجبي".
و أشارت البابلي إلي أن الشيخ الشعراوي كان له تأثير كبير عليها، لأنها كنت تعشق أخلاقه و كان غالبية الفنانين يذهبون إليه، وقالت أن الشيخ الشعراوي قال لها:" قال لي لازم تتحجبي، انت دمك خفيف قوي، وسألته على التمثيل قالي مثلي لكن بدون دلع على المسرح علشان أنت حلوة، مثلي الدور مظبوط".
 

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