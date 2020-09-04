سم النحل يقضي علي سرطان الثدي بهذه الطريقة

الجمعة، 04-09-2020
01:42 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشف علماء من معهد هاري بيركنز للأبحاث الطبية أن سم نحل العسل الغربي يمكن
أن يقي من سرطان
الثدي عن طريق قتل الخلايا المصابة .
وبحسب العلماء فإن السم لا يؤثر بشكل كبير علي أعضاء الجسم الصحية كما يمنع
السم تطور أورام
أخري .
و أشار العلماء إلي أن سم النحل
قادر علي قتل خلايا سرطان
الثدي العدوانية
والتي يصعب علاجها ، حيث أن السم استطاع
القضاء علي جميع الخلايا السرطان
ية في غضون ساعة فقط .
جدير بالذكر أن العلماء قاموا باستخراج
سم النحل
وحقنوا به خلايا الفئران المخبرية المصابة بالمكون الرئيسي للسم ويدعي
الميليتين ، والذي يشكل ثقوب في غشاء
البلازما مما يؤدي إلي موت الخلية السرطان
ية بالإضافة إلي ذلك تمنع هذه المادة
تكوين خلايا سرطان
ية جديدة ، حسب مجلة " nature " العلمية .