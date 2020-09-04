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سم النحل يقضي علي سرطان الثدي بهذه الطريقة

نحل
سم النحل
 
الجمعة، 04-09-2020 01:42 م متابعات- أمينة عبد العال
كشف علماء من معهد هاري بيركنز للأبحاث الطبية أن سم نحل العسل الغربي يمكن أن يقي من سرطان الثدي عن طريق قتل الخلايا المصابة .
وبحسب العلماء فإن السم لا يؤثر بشكل كبير علي أعضاء الجسم الصحية كما يمنع السم تطور أورام أخري .
و أشار العلماء إلي أن سم النحل قادر علي قتل خلايا سرطان الثدي العدوانية والتي يصعب علاجها  ، حيث أن السم استطاع القضاء علي جميع الخلايا السرطانية في غضون ساعة فقط .
جدير بالذكر أن العلماء قاموا  باستخراج سم النحل وحقنوا به خلايا الفئران المخبرية المصابة بالمكون الرئيسي للسم ويدعي الميليتين ،  والذي يشكل ثقوب في غشاء البلازما مما يؤدي إلي موت الخلية السرطانية بالإضافة إلي ذلك تمنع هذه المادة تكوين خلايا سرطانية جديدة ، حسب مجلة " nature " العلمية .

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