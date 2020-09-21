سمير غانم عن أزمته الصحية : حمل كاذب

الإثنين، 21-09-202011:33 صمتابعات- أمينة عبد العال
علق الفنان سمير غانم علي الانباء التي ترددت عن مروره بأزمة صحية يمر بها والشائعات بنقله علي أثرها
إلي المستشفي بأنه بحالة جيدة.
وقال غانم في تصريحات خاصة لليوم السابع :" انا زي الفل وبلغوا الناس
التي ترغب في الاطمئنان علي صحتي ان الشائعات عن حالتي الصحية حمل كاذب " .
و أضاف قائلا :" مطلقي الشائعات ناس فاضية ، لا يعرفون ماذا
يعفلون يختاروا نجما منحه الله القبول
والناس تحبه ويبدو أن هذا ما يضايقهم فيطلقوا شائعات بشأن وفاته ".
جدير بالذكر أن سمير غانم أكد أنه بحالة جيدة مؤكدا بأنه في منزله في الوقت
الراهن فيما أكدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بأنه خضع لفحوصات طبية روتينية .