الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 14:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

معسكر مغلق للزمالك استعدادا لطنطا

أحلام توجه رسالة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

تأييد حكم السجن عامين لسما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور

ضربة موجعة لمانشستر سيتى قبل مواجهة وولفرهامبتون

غرامة مالية على لاعب أسوان بعد الوقوف على الكرة

أستاذ الصحة العامة يحذر المصريين من هذا الأمر

قرار جديد من بنكي "الأهلي" و"مصر" بشأن شهادة الـ15%

"الأرصاد" تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الأهلى يرفض التفريط فى "ربيعة"

خطة جديدة للسياحة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة

سمير غانم عن أزمته الصحية : حمل كاذب

سمير غانم
سمير غانم
الإثنين، 21-09-2020 11:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
علق الفنان سمير غانم علي الانباء التي ترددت عن مروره  بأزمة صحية يمر بها والشائعات بنقله علي أثرها إلي المستشفي بأنه بحالة جيدة.
وقال غانم في تصريحات خاصة لليوم السابع :" انا زي الفل وبلغوا الناس التي ترغب في الاطمئنان علي صحتي ان الشائعات عن حالتي الصحية حمل كاذب " .
و أضاف قائلا :" مطلقي الشائعات ناس فاضية ، لا يعرفون ماذا يعفلون  يختاروا نجما منحه الله القبول والناس تحبه ويبدو أن هذا ما يضايقهم فيطلقوا شائعات بشأن وفاته ".
جدير بالذكر أن سمير غانم أكد أنه بحالة جيدة مؤكدا بأنه في منزله في الوقت الراهن فيما أكدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بأنه خضع لفحوصات طبية روتينية .

إقرأ ايضا

950

أحلام توجه رسالة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

ارشيفية

​بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" و مؤسسة الحسن

وزير السياحة

خطة جديدة للسياحة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة