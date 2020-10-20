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سمير صبري يكشف كواليس إنتاج محمود ياسين لـ «جلسة سرية»

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محمود ياسين
 
الثلاثاء، 20-10-2020 11:59 م المصريون ـ متابعات
استرجع الفنان القدير سمير صبرى، ذكرياته مع الراحل القدير «محمود ياسين» قائلاً : «عملت مع الفنان محمود ياسين أكثر من 12 عمل فني وكان فيلم جلسة سرية، ضمن الأفلام الستة التي قام بإنتاجها الراحل».

واستطرد عبر برنامج « كلمة أخيرة » على شاشة «ON» قائلاً في سرده لوقائع وكواليس إنتاج الراحل محمود ياسين لفيلم جلسة سرية قال صبري: «أن محمود ياسين كان مكسوف يقلنا تاخدوا كام ؟، فأرسل لنا مدير إنتاج، أنا ويسرا بالعقود وطوال تصوير الفيلم كان يأتي في الاستوديو، ويقول لي من فضلك امضي العقد علشان أرتاح، وانتهينا من الفيلم، ولم نوقع عقد ولم نتقاض أجراً حباً في محمود ياسين وزوجته الفنانة شهيرة التي قامت بأداء أحلى أدوارها في هذا الفيلم.
وأشار إلى أن الفنان «لما بينتج بيكون عاوز يحقق شيء شايف إن المنتجين على الساحة مش هيقدروا يحققوه»، لافتاً إلى أن الإنتاج مصاريف على الفنان لكنها متعة، قائلاً : «أنا شخصياً أنتجت جحيم تحت الماء، ده حلو في المهنة، وبالفعل فيلم جلسة سرية، كان من أفضل الأفلام التي أنتجها الراحل محمود ياسين».
 

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