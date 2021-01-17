سمير صبري يفجر مفاجأة جديدة عن مقتل سعاد حسني: قدمت حل اللغز لكن الناس لم تنتبه

الأحد، 17-01-2021
08:36 ص
المصريون
كشف الفنان سمير صبري أنه أجرى تحقيقا استقصائيا عقب وفاة الفنانة سعاد حسني
وتمت إذاعته في التلفزيون.
وأضاف في لقاء مع برنامج "واحد من الناس": تقرير الطب الشرعي المصري وفي لندن أكد أن جمجمة سعاد حسني
سلمية وبالتالي هذا يؤكد أنها لم تلقي بنفسها من أعلى.
وأضاف: أظن أنه تم قتل سعاد حسني
إثر مشاجرة مع شخص ما وتم ترك جثمانها في الشارع ولا يوجد انتحار أو شيء من هذا القبيل .
وأردف: أعرف صاحبة الشقة التي كانت تقيم فيها سعاد حسني
وعندما سألتها عن آخر لقاء جمعها بالسندريلا كان كلامها متضاربا.