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سميرة أحمد: دور "الشيماء" أعز الأعمال إلى قلبي

الفنانة سميرة أحمد
الفنانة سميرة أحمد
 
السبت، 10-10-2020 02:05 م إيمان هاني


أكدت الفنانة سميرة أحمد، أن دورها في فيلم "الشيماء" يعتبر من أحب الأعمال إلى قلبها، قائلة :" إنها سعيدة به لتحقيقه نجاحًا كبيرًا وعرضه في كل مناسبة دينية على قنوات التلفزيون".
وأضافت خلال حوارها لفضائية "إم بي سي مصر"، قائلة : "لم أندم مطلقًا على أي دور جسدته خلال مسيرتي الفنية".
وعن الفنان حماد حمدي، أكدت من أحب الشخصيات لقلبها، معقبة: "كان نجم ومن الشخصيات الجميلة والمهذبة"، مشيرة إلى أنها أحبت العمل مع قامات الإخراج أمثال حسن الإمام وعاطف سالم وبدرخان وبركات، وشاركت في روايات لكبار الكتاب والروائيين أمثال نجيب محفوظ ويحيى حقي وتوفيق الحكيم.


 

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