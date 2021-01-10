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في أستراليا..

سمكة مخيفة تهاجم الصيادين في الساحل الجنوبي

السمكة المخيفة
السمكة المخيفة
 
الأحد، 10-01-2021 09:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
هاجم حيوان بحري مخيف ثلاث صيادين أستراليين بينما كانوا في عرض البحر ، ولاذوا بالفرار هربا منه .
و الحيوان البحري المخيف هو " سمك الرعاد " وتم رضده علي الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز ، حسبما نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية " .
و قال الصيادون جوزيف شالوي وريكي واري بوري وستيف كير، أنهم كانوا  في رحلة صيد بخليج باتيمانز، في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، و أن السمكة استرعت انتباههم على الفور، لأنهم لم يروا مثيلا لها من ذي قبل، فبدوا في حالة من الذهول.
جدير بالذكر أن هذه السمكة ليست مسالمة لأنها قد تهاجم الشخص الذي تراه فتقوم بصعقه وربما تصيبه بشلل لذلك فهي لا تخلو من الخطورة ، لذلك أعادها الصيادين إلي الماء فورا خوفا من الشحنات الكهربائية التي تطلقها .
 

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