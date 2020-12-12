السبت 12 ديسمبر 2020
توقيت مصر 18:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك

أحمد حسام يسب مرتضى منصور:« عائلته لازم تختفي»

سلمى الشيمي «فتاة الهرم» تفاجئ الجميع بجلسة تصوير جريئة

«ميدو» يهاجم أمير مرتضى منصور:« وحياة أمك لاعلمك الأدب»

وفاة مذيع الجزيرة بـ«كورونا» وهذا آخر ما كتبه

إلهام شاهين تعلن تراجعها عن الاعتزال وتكشف السبب

أطعمة تحميك من الزهايمر.. تعرف عليها

ملياردير روسي يهدد بحرق 600 مليون دولار لهذا السبب الغريب

روسيا تخلد تمساح هتلر.. بعد نجاته من الحرب العالمية

صور.. الرئيس يفاجئ عروسين في شمال سيناء يوم «الصباحية»

ADS
 

سلمى الشيمي «فتاة الهرم» تفاجئ الجميع بجلسة تصوير جريئة

Capture
سلمى الشيمي
 
السبت، 12-12-2020 05:01 م المصريون

فاجأت عارضة الأزياء سلمي الشيمي، المعروفة بـ"فتاة الهرم" منذ ضجة فوتوسيشن هرم سقارة، الجميع بنشر جلسة تصوير مثيرة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وظهرت سلمي الشيمي في جلسة التصوير الحديثة، مرتدية فستان سواريه جريئا يظهر قدمها فوق الركبة، وشعرها الطويل المنسدل على الكتفين، ومكياج كثيف.
وعلقت سلمي الشيمي على الصور: "لاموني كل اللي غاروا مني".
كانت  الموديل سلمى الشيمى أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها في جلسة تصوير بمنطقة سقارة الأثرية، تم تداولها بشكل كبير في الأيام الماضية، حيث واجهت العديد من الانتقادات والإشادات بجمالها من قبل رواد التواصل الاجتماعي.
وخضعت للتحقيق في النيابة العامة بتهمة التصوير في منطقة أثرية دون الحصول على إذن، وأخلت النيابة سبيلها بكفالة 500 جنيه.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

أطعمة تحميك من الزهايمر.. تعرف عليها

unnamed

حسين فهمي: تعرضت للتحرش داخل الأسانسير ومش ببوس الست الطويلة

1

شاهد/ يفاجئ زوجته بسر صادم أخفاه عنها 6 سنوات على الهواء

أخبار متعلقة

unnamed

حسين فهمي: تعرضت للتحرش داخل الأسانسير ومش ببوس الست الطويلة

1

شاهد/ يفاجئ زوجته بسر صادم أخفاه عنها 6 سنوات على الهواء

841

فنان شهير يعلن اعتزال التمثيل بشكل مفاجيء

Capture

فيديو كارثي لفستان رانيا يوسف من الخلف في مهرجان القاهرة

Capture

صادم.. فنانة شهيرة تفتح العباءة وترقص أمام رجل في أحد شوارع السعودية

مهرجان القاهرة السينمائي

إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تطلب من الفنان المتهم بالتحرش مغادرة الفعاليات