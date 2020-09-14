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سقارة تستقبل أول فوج سياحي من فرنسا

أول فوج سياحي من فرنسا
أول فوج سياحي من فرنسا
الإثنين، 14-09-2020 01:44 م متابعات- أمينة عبد العال
استقبلت منطقة آثار سقارة اليوم أول فوج سياحي من فرنسا وذلك بعد حوالي ١٤ يوما  من استئناف مصر لحركة السياحة الثقافية.
و قد استمتع الفوج السياحي بجولة في المنطقة الأثرية، أعربوا خلالها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف علي حضارتها العريقة، وتمنوا أن يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة أثناء تواجدهم في مصر، حيث أن الأفلام الدعائية التي تم نشرها عنه في الإعلام وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قد أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعما تضمنه هذه التوابيت.
ثم توجه الفوج بعد ذلك لزيارة منطقة دهشور الأثرية.

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