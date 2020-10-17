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سفير الصين: الهضبة فناني المفضل و نغمة موبايلي " وحشتيني "

عمرو دياب
عمرو دياب
 
السبت، 17-10-2020 02:08 م متابعات- أمينة عبد العال
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حوار دار بين سفير السعودية و الفنان عمرو دياب و رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة تكري آل الشيخ علي موقع التدوينات " تويتر ".
و بدأ الحوار عندما نشر آل الشيخ مقطع من أغنية للمطرب الراحل فرانك سيناترا ، فعلق عليها عمرو دياب ،قائلا :" يا ذوقك العالي" ، فتدخل السفير الصيني بالرياض معلقا :" وجدت تفاعل جميل بين رجلين لطيفيين ، افتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ  وموسم الرياض الذي قضيت فيه وقتا ممتعا متأملا جمال الفن السعودي" .
و أضاف السفير :" فناني المفضل عمرو دياب أحب أغانيه كثيرا حتى أن أغنيته وحشتني أصبحت نغمة جوالي "، حسبما نشرت " الوفد " .




 

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