السبت، 17-10-2020
02:08 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حوار دار بين سفير السعودية و الفنان
عمرو دياب
و رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة تكري آل الشيخ علي موقع
التدوينات " تويتر ".
و بدأ الحوار عندما نشر آل الشيخ مقطع من أغنية للمطرب الراحل فرانك
سيناترا ، فعلق عليها عمرو دياب
،قائلا :" يا ذوقك العالي" ، فتدخل
السفير الصيني بالرياض معلقا :" وجدت تفاعل جميل بين رجلين لطيفيين ، افتقد معالي
المستشار تركي آل الشيخ وموسم الرياض الذي
قضيت فيه وقتا ممتعا متأملا جمال الفن السعودي" .
و أضاف السفير :" فناني المفضل عمرو دياب
أحب أغانيه كثيرا حتى أن
أغنيته وحشتني أصبحت نغمة جوالي "، حسبما نشرت " الوفد " .