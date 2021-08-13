الجمعة، 13-08-2021
11:17 ص
سعر عطر ذاتي
من دخون من أهم ما يتم البحث عنه حيث يعتبر عطر دخون
من أشهر وأفضل أنواع العطور التي يتم استخدامها من قبل أعداد كبيرة من المواطنين، حيث يعتبر هذا العطر من العطور العالمية التي يتم الإقبال عليها، ولذلك سوف نتعرف على كل ما يخص عطر دخون
من خلال هذا المقال.
سعر عطر ذاتي من دخون
من يستخدم عطر دخون
يعرف أن له رائحة جميلة وجذابة ويتم الحرص على استخدامه من قبل عدد كبير، وبالطبع سعر عطر ذاتي
من دخون يعتبر مرتفع بعض الشيء عن العطور الأخرى، حيث أن سعر عطر ذاتي
من دخون هو 402 ريال سعودي، والسعر
غير شامل الضريبة و ثمن التوصيل من خلال مواقع البيع الإلكتروني.
وكع وجود الخصومات والعروض الحالية في المملكة العربية السعودية تم تخفيض السعر
إلى 201 ريال سعودي، والعرض محدد لفترة زمنية قصيرة والسعر
بالطبع لا يشتمل على التوصيل ولا الضريبة المضافة التي تصل لحوالي 15 بالمئة من قيمة العطر نفسه.
مميزات عطر دخون
بعد التعرف على سعر عطر ذاتي
من دخون علينا التعرف على مميزات عطر الدخون التي جعلت سعر
ه مرتفع، وعن أهم مميزات عطر دخون
:
· يتميز عطر دخون
برائحة قوية للغاية، حيث أنه يدوم لساعات طويلة.
· يعتبر العطر مناسب درج كبير فصل الشتاء.
· العطر متميز بالروائح الهادئة الجميلة.
· لا يتناسب العطر مع الاجتماعات.
· الزجاجة ذات شكل جذاب.
· يتناسب مع النساء والرجال.
· تصميم جذاب وأنيق.
· الزجاجة بلون أسود و فضي أنيق للغاية.
· يتوافر بخاخ رائع للزجاجة.
· الزجاجة انسيابية بدرجة كبيرة.
مكونات عطر دخون
بالنسبة لمكونات عطر دخون
بعد التعرف على سعر عطر ذاتي
من دخون فهي مكونات رائعة تجعله يخرج برائحة متميزة للغاية، وعن أفضل مكونات عطر دخون
هي :
· خشب الأرز.
· العنبر.
· خشب الصندل.
· المسك .
· الورود الحمراء.
· زهرة الماغنوليا.
· أوراق العليق.
· ويخرج من هذه المكونات عطر دخون
الراقي الذي يعتبر من أشهر العطور العالمية، حيث أن مزج الزهور مع الأخشاب وبذلك تحصلين على روائح ممتعة وجميلة للغاية، حيث أن العطر به مكونات كثيرة ومتنوعة تجعل رائحته فواحة وتدوم لفترات طويلة عن أي عطر آخر.
طريقة تخزين العطور
حتى تتمكنين من حفظ العطور لفترة طويلة عليك القيام بمجموعة من الخطوات الهامة التي سوف تساعدك في الحفاظ على العطر حتى يستمر لفترات طويلة، ومن أبرز الطرق التي تحافظ على روائح العطور:
· عليك تخزين العطر في درجة حرارة مناسبة في الدرجات المرتفعة أو القليلة تسبب مشكلة في العطر بصورة كبيرة، ولذلك عليك اختيار مكان درجة حرارته جيدة.
· يمكنك تخزين العطر في الدرج الأسفل من الثلاجة، حيث أن الحفظ سوف يساعد في حفظ العطور لأيام أطول بكثير.
· عليك تخزين العطر في زجاجة بدون أي فتحات للحفاظ عليه، حيث يجب غلق الزجاجة فور الاستخدام.
· لا تقم برج الزجاجة قبل استخدامها حتى لا تتطاير الرائحة منه.
طريقة تطبيق عطر دخون
حتى تحتفظ برائحة دخون لفترة طويلة على جسمك عليك أن تختار أماكن معينة في جسمك ليستمر بها الرائحة لفترات طويلة، وحتى تتمكن من الحفاظ على الرائحة لمدة أطول عليك القيام بالخطوات التالية:
· وضع العطر على العنق وعند الركبة يجعله يستمر لفترة طويلة.
· رش العطر خلف الأذن.
· يمكنك وضع العطر بكمية مناسبة.
· رش العطر على الملابس ليدوم لفترة أطول.
سعر عطر ذاتي
من دخون يختلف في حالة طلبه في أيام بدون عروض حيث يصل سعر
ه بدون عروض لحوالي 402 ريال سعودي وفي العروض ينخفض ثمنه حتى يقل حتى منتصف السعر
أي ما يعادل 200 ريال سعودي فقط.