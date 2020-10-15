سر بكاء رجاء الجداوي بعد اصابة محمود ياسين بالزهايمر

الخميس، 15-10-2020
08:23 م
المصريون
اعلنت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي
عن موقف مؤثر للغاية خلال صفحتها
على انستجرام، وكشفت انها دخلت على والدتها ذات يوم وجدتها تبكي من شدة سعادتها
وقالت لها "محمود افتكرني وكلمني" وجلست بعدها الفنانة الراحلة تدعو له
بالشفاء من مرض الزهايمر وقالت لابنتها انه مرض قاسي للغاية.
ومن جانبها قد كشفت الفنانة شهيرة إن بعد اصابة الفنان محمود ياسين
بالزهايمر كان بتذكر رجاء الجداوي
بشكل جيد وكانت عندما تشير له على شاشة التلفاز
وتقول له من في الشاشة يقول لها رجاء الجداوي
، وكانت تقول للفنانة الراحلة انه
يتذكرها هي فقط فكانت تبدو سعيدة للغاية إن من ضمن المئات من الفنانين يتذكرها هي
فقط.