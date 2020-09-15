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سر ارتباط أحمد حلمي بمني زكي ..ينشر لأول مرة

الفنان احمد حلمي
أحمد حلمي
الثلاثاء، 15-09-2020 12:43 م إيمان هاني


روي الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة.
وأضاف حلمي، في حواره مع الاعلامية اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي ام سي، قائلا :"كنت معجبا بمنى زكي كممثلة، قبل أن أعمل في المجال الفني كممثل، وكنت وقتها اعمل مخرجا، وبداية العلاقة كانت في إحدى الأعمال الفنية.
وكشف عن سر بشأن ارتباطه بالفنانة منى زكي، قائلا: "كنت قاعد على القهوة مع صاحبي، وقال لي انت هتتجوز مني زكي، ورديت عليه بتريقه، وقلت له: جات لك من فين؟، ولم اهتم بالأمر كثيرا".
وأردف: "حاولت خلال اول لقاء بيننا، الحصول على رقم الهاتف الخاص بها، وبمجرد وصولي  للمنزل، قمت بالاتصال بها كثيرا، لكنها لم ترد على اتصالي".
وأكمل:" بعد فترة نشأت بيننا صداقة رائعة جدا ووقتها كنت في بداية مشواري الفني ولا أملك شيئا، وفي إحدى الخروجات، ذهبت لكي أتحدث لها عن حبي بشكل صريح".

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