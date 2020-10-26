سارة حناشي تسجل أجرأ إطلالة في الجونة بالمايوه

الإثنين، 26-10-2020
11:07 ص
المصريون
حصلت الفنانة التونسية سارة حناشي
على لقب الأجرأ بعد أن
أثارت جدلاً كبيراً في ثالث يوم لمهرجان الجونة
السينمائي، الذي تحول لعرض أزياء
تتنافس به النجمات على من سيحصل على الأكثر إثارة.
وقد ظهرت حناشي على السجادة الحمراء في ثاني يوم
للمهرجان في العرض الأول لفيلم (200 متر)، مرتدية (كاش مايوه) مرتديه أسفل منه المايوه، وكانت تلك هي الإطلاله
الأجرأ والأكثر إثارة حتى اليوم.
يشار الي إن سارة
حناشي هي ممثلة تونسية (35 عاما) شاركت في عدة أفلام تونسية، منها أففلام
"طفل الشمس" و"جسد غريب".
وأنطلقت الدورة الـ4، لمهرجان الجونة
السينمائي، وسط
إجراءات احترازية للحفاظ على الضيوف والإعلاميين والجمهور، وبحضور عدد كبير من
صناع السينما في مصر والشرق الأوسط والعالم.
وكرم المهرجان 4 أسماء في عالم صناعة السينما، هما
الفنان خالد الصاوي ومهندس الديكور أنسي أبوسيف، والفنان المغربي سعيد تجماوي،
والفنان الفرنسي جيرارد ديبارديو.