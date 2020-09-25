الجمعة 25 سبتمبر 2020
توقيت مصر 20:34 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
رسميًا.. شريف إكرامي ينضم إلى بيراميدز لمدة ثلاث سنوات
عمرو دياب يعلن تأجيل حفله بالسعودية
بعد أنباء مده.. الوطنية للانتخابات تكشف موعد إغلاق الترشح
تحرك جديد من النيابة بشأن قضية الفيرمونبت
بشأن "كورونا".. "الصحة العالمية" تصدم العالم
أول تحرك يوناني ضد تركيا بشأن أحداث المتوسط
"كورونا" السعودية.. تراجع كبير في الإصابات
57 ألف علم للسعودية ترفرف في وقت واحد
البرلمان العربي يحذر من كارثة في اليمن
رسميا.. انطلاق الموسم الثاني من المؤسس عثمان
الرئيسية
الصفحة الأخيرة
بالصور..
زينب زوجة أحمد حسن تعود لارتداء الحجاب بعد الحبس
زينب زوجة أحمد حسن تعود لارتداء الحجاب بعد الحبس
الجمعة، 25-09-2020
07:24 م
الطيب حسين
عادت زينب زوجة اليوتيوبر الشهير أحمد حسين، إلى ارتداء الحجاب بعد تجربة الحبس الأخيرة.
ونشر أحمد حسن عددًا من الصور التي تجمعه بزوجته زينب، وذلك بعد قرار الإفراج عنهما، في قضية استغلال طفلتهما والمتاجرة بها من خلال استخدامها في الفيديوهات بهدف الربح.
وعلق قائلًا "الحمدلله".
Copy
أحمد حسن وزينب
زينب زوجة أحمد حسن
أحمد حسن وزوجته
إقرأ ايضا
عمرو دياب يعلن تأجيل حفله بالسعودية
«خالد صالح».. من عربة الفول إلى سائق التاكسي.. إنسانية لا حدود لها
أم تصاب بـ «سكتة قلبية» بعد أن ضبطها أولادها في وضع حميمي