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بالصور..

زينب زوجة أحمد حسن تعود لارتداء الحجاب بعد الحبس

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زينب زوجة أحمد حسن تعود لارتداء الحجاب بعد الحبس
الجمعة، 25-09-2020 07:24 م الطيب حسين
عادت زينب زوجة اليوتيوبر الشهير أحمد حسين، إلى ارتداء الحجاب بعد تجربة الحبس الأخيرة.

ونشر أحمد حسن عددًا من الصور التي تجمعه بزوجته زينب، وذلك بعد قرار الإفراج عنهما، في قضية استغلال طفلتهما والمتاجرة بها من خلال استخدامها في الفيديوهات بهدف الربح.



وعلق قائلًا "الحمدلله".

 

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