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زوج يطلع زوجته المتوفية على تفاصيل حياته يوميا

ييييييييييييييي
الزوج الوفي
 
الخميس، 05-11-2020 12:12 م إيمان هاني

أكد المهندس محمد معارك، الزوج الوفى، أن الدافع وراء كتابة رسائل حب وعرفان لزوجةه المتوفية، عبر صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هو رد للجميل، قائلا :" إنه يدين لزوجةه بكل شيء جميل من حيث الوفاء والإخلاص والحب والحنان".
وأضاف "معارك" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، قائلا :"أنا زعلت على زوجةى عندما توفيت وحزنت عليها حزن شديد لم أحزنه عندما توفى والدى".
و أوضح  أنه يطلع زوجةه المتوفية بكل تفاصيل يومه مع أبنائه، من خلال الكتابة عبر صفحته، معقبا: زوجةى توفيت خلال شهر يناير 2020 بعد 13 عام من الزواج وتركت لى مالك وخديجة وكل ما اتمناه أن يترحم عليها أكبر عدد ممكن من الناس بسبب وفائها وفضلها على وعلى أولادى".

 

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