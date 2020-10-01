زوج نجمة شهيرة يشعل فيها النار أثناء بث مباشر على «تيك توك»

الخميس، 01-10-2020
08:28 م
فتحي مجدي
لقيت نجمة "تيك توك" مصرعها، بعد أن أضرم زوجها السابق النار فيها خلال بث مباشر
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وتعرضت الضحية البالغة من العمر 30 عامًا، والمعروفة باسم "رام" على تطبيق "تيك توك، للهجوم في 14 سبتمبر في محافظة آبا الجبلية في غربي الصين.
واقتحم زوج الضحية السابق المنزل ونفذ الهجوم الوحشي أمام أفراد عائلتها، ما أدى إلى إصابتها بحروق غطت 90 في المائة من جسدها ودخلت في غيبوبة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وأدخلت الضحية، العناية المركزة لمدة أسبوعين، قبل أن يعلن عن وفاتها بشكل مأساوي في 30 سبتمبر. وألقت الشرطة القبض على المهاجم، ويدعى "تانج"، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل عمد.
فيما أشارت تقارير إلى أن الحادث وقع بعد أن بدأت إجراءات الطلاق بسبب العنف الأسري. وللزوجين ولدان صغيران.
وكانت "رام" مدونة فيديو اشتهرت على "دوين"، وهو المعادل الصيني لـ "تيك توك". وكان لديها أكثر من 782 ألف متابع، وشاركت آخر فيديو لها في 14 سبتمبر.
غنت "رام" أغنية وشاركت معجبيها أطيب تمنياتها. وفي وقت لاحق، تحول البث المباشر إلى اللون الأسود قبل أن يسمع المتابعون صراخًا، وفقًا لتقرير موقع "بكين يوث ديلي".
في أعقاب المأساة، جُمعت تبرعات لتغطية الرعاية الصحية لرام بلغت حوالي مليون يوان (114038 جنيهًا إسترلينيًا)، أنفق حوالي 60 في المائة منها على علاجها، وسيتم التبرع بالباقي لمنصة جمع التبرعات.