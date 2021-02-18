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زوج بطلة فيلم "وش إجرام" : قالت لي إنها مريضة .. وسابتني واتجوزت راجل تاني

فنانة
زوج بطلة فيلم "وش إجرام" : قالت لي إنها مريضة .. وسابتني واتجوزت راجل تاني
 
الخميس، 18-02-2021 09:12 ص المصريون
كشف رجل الأعمال سالم هيكل تفاصيل علاقته بزوجته الفنانة الشهيرة.

وقال هيكل أثناء استضافته مع زوجته الفنانة بشرى إنه كان يعرفها منذ كانا أطفال.

وأضاف: وأنا عندي 13 سنة قولت لها إني بحبها وقالت لي (أوك) ثم بعد فترة أبلغتني أنها كشفت عند الطبيب وأخبرها بإصابتها بمشكلة في القلب ولن تتزوج مطلقا.

واستدرك: التشخيص كان خاطئا وبشرى سافرت للخارج وعندما عادت فوجئت بها تبلغني أنها ارتبطت بشخص آخر ثم بعد ذلك اكتشفت حقيقة مرضها.

وتابع: والآن بعد سنوات وكل منا ذهب لحال سبيله عدنا و تزوجنا.

واشتهرت بشرى من خلال عدة أعمال مثل "وش إجرام" و "عن العشق والهوى".
 

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