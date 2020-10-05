زوجة تطلب الخلع بسبب ياسمين صبري.. والفنانة تعلق



عقبت الفنانة ياسمين صبري، علي واقعة تقدم إحدى السيدات المصريات، بدعوى خلع من زوجها، بسبب إصراره على تحويلها إلى نسخة من الفنانة الجميلة وتقليدها في ملابسها وطريقة حديثها وحركاتها.



وأضافت "صبري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج " كلمة أخيرة " على فضائية" أون"، قائلة " أنا بحب الستات جدًا وبنحاز ليهم ودايمًا يزعجني أن نساء الشرق الأوسط يصنفوا كدرجة ثانية ".

وتابعت :"عندما قرأت الخبر استشعرت أن هذه القضية تلمسني بشكل شخصي جدًا ،وإن الست دي قوية جدًا لانها وقفت ضد طلب زوجها وأصرت على الطلاق وعندما رفض اقدمت على طلب الخلع وهي نموذج للمرأة القوية "

ودعت الفنانة الجميع أن يحتذي حذو السيدة صاحبة الواقعة القوية التي تدرك قيمتها جيدًا مؤكدة أن الجمال نسبي وكل ست لها بصمة ومشددة على أن المرأة تستحق كل الحب والاحترام والدعم.



